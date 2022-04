Rosa Magalhães retoma o comando da Imperatriz Leopoldinense após 11 anos - Foto: Divulgação / Diego Mendes

Rosa Magalhães retoma o comando da Imperatriz Leopoldinense após 11 anosFoto: Divulgação / Diego Mendes

Publicado 30/04/2022 09:35 | Atualizado 30/04/2022 10:04

A escola de samba Imperatriz Leopoldinense anunciou, na noite desta sexta-feira (29), a saída da carnavalesca Rosa Magalhães. A parceria, que já resultou em cinco títulos para a agremiação, não entregou o resultado esperado, conquistando o 10º lugar. A escola ainda não anunciou quem vai assumir o cargo.

fotogaleria

"Reverenciar um mestre é reconhecer sua importância e seu legado, olhar-se no espelho e vislumbrar os traços herdados no passado e que constituem o que somos no presente. A Imperatriz Leopoldinense hoje se despede da professora e carnavalesca Rosa Magalhães, agradecendo por sua contribuição imensurável neste e em tantos outros carnavais, por seu trabalho incansável em favor da cultura brasileira e das artes da folia", anunciou a escola, em texto assinado pela presidente Cátia Drumond.

Com admiração, a comunidade leopoldinense se despediu, mais uma vez, da histórica parceria. "Que seja de florescimento e sucesso a trajetória de nossa mestra, e que seu talento e genialidade continuem encantando o público na avenida e em todos os palcos onde ela estiver. Para sempre, em qualquer tempo, a Flor das Artes Carnavalescas será nossa baluarte, um norte a ser seguido. A você, Rosa, nossa eterna gratidão e carinho".

Em seu retorno à escola, o resultado não fez jus ao esperado. A agremiação, que desfilou pela primeira vez no Grupo Especial após retornar da Série Ouro, ficou em 10º lugar na colocação final com enredo sobre Arlindo Rodrigues, carnavalesco que levou a Imperatriz ao primeiro campeonato, em 1980.



Rosa é a carnavalesca mais vitoriosa da Imperatriz. Durante 16 anos (de 1993 a 2009), a artista esteve à frente dos enredos da escola, conquistando cinco dos oito títulos da agremiação.



Mudanças nas escolas



Com o fim do carnaval no Rio, as escolas já começaram os ajustes para o ano que vem.