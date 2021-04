Eduardo Paes Reprodução Internet

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 29/04/2021 14:39 | Atualizado 29/04/2021 14:41

Rio - A estratégia de divulgação de Anitta para seu novo single, "Girl From Rio", com lançamento marcado para esta quinta-feira, às 19h, está navegando na web de vento em popa como um dos assuntos mais comentados dos últimos dias. No dia 23, ela divulgou a capa da canção, feita em novembro na gravação do videoclipe, no Piscinão de Ramos, área de lazer no subúrbio do Rio de Janeiro.