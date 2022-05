Mayara Lima é coroada rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti - Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2022 10:04 | Atualizado 14/05/2022 10:20

Rio - Após ser um dos grandes fenômenos do Carnaval 2022, Mayara Lima foi anunciada como rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti. A passista foi ovacionada pela escola de samba ao ser coroada pelo presidente Renato Thor durante um evento na quadra, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, na noite desta sexta-feira. O momento especial foi transmitido ao vivo pelo Instagram da musa, que comemorou a notícia em suas redes sociais.

"Não tenho palavras para descrever a emoção e gratidão que sinto por essa escola! Que venha nosso Carnaval de 2023!", escreveu Mayara, na legenda do vídeo publicado no Instagram. Nos comentários, fãs e personalidades do Carnaval celebraram a novidade: "O samba agradece, é o seu lugar, nasceu pra isso, Rainha! Por mais profissionais do samba à frente das baterias, sincronismo perfeito que evolui o maior espetáculo da terra", elogiou Quitéria Chagas, rainha do Império Serrano.

A elevação de Mayara ao cargo de rainha de bateria aconteceu no mesmo evento em que a Paraíso do Tuiuti apresentou seus novos carnavalescos. Rosa Magalhães e João Vitor Araújo assumem a vaga deixada por Paulo Barros, que foi contratado pela Unidos de Vila Isabel.

Aos 24 anos, a professora de samba conquistou a web ainda no pré-carnaval, em março deste ano, quando viralizou um vídeo em que Mayara esbanja sincronia com os ritmistas da Tuiuti. O registro feito durante ensaio da agremiação, na Sapucaí, ultrapassou a marca de 1,5 milhão de visualizações no Twitter em menos de 24 horas. Celebridades como Anitta, Regina Casé e a ex-BBB Brunna Gonçalves foram alguns dos nomes que compartilharam o vídeo e elogiaram o talento da jovem carioca.

Por outro lado, o sucesso instantâneo de Mayara aconteceu quando a professora ainda era princesa de bateria, enquanto Thay Magalhães desfilava à frente da SuperSom. Na ocasião, a dentista chegou a ser acusada de ter comprado o cargo, além de internautas criticarem seu samba no pé. Estreante na Avenida, Thay disse que o desfile deste ano seria seu primeiro e último como rainha, e a escola de samba anunciou o fim de seu reinado alguns dias após a festa na Sapucaí.

Durante o último desfile, Mayara Lima enfrentou perrengue após sua fantasia rasgar em local delicado e a beldade precisou sambar por algum tempo com a mão na genitália para não mostrar mais do que deveria. Após a apuração do Grupo Especial, a Paraíso do Tuiuti ficou em 11º lugar, ficando na frente apenas da São Clemente, que foi rebaixada para a Série Ouro.

