Taranta Neto e Rodrigo Explosão são os novos mestres de bateria da Mangueira para o Carnaval 2023Divulgação / Estação Primeira de Mangueira

Publicado 13/05/2022 08:20 | Atualizado 13/05/2022 09:40

Rio - A Estação Primeira de Mangueira anunciou nesta quinta-feira (12) seus novos mestres de bateria. Taranta Neto e Rodrigo Explosão irão comandar a bateria da Verde e Rosa para o Carnaval de 2023.

Nascido e criado no Morro da Mangueira, Taranta Neto desfilou ao lado do seu avô como diretor mascote em 2003 e 2004. Ele também foi mestre da 'Mangueira do Amanhã' por 10 anos, entre 2008 e 2018. Em 2010, o ritmista foi convidado a fazer parte da diretoria da bateria.

Em 2016, Taranta foi mestre de bateria da Abolição, depois passou pela Imperadores Rubro-Negros. No Carnaval deste ano, esteve a frente da bateria da União de Jacarepaguá, onde conquistou o título da Série Prata, levando a escola de volta à Sapucaí após oito anos.

“Hoje é dia de festa no morro, pelo pai dele, pelo meu avô... agora nós estamos aqui juntos. Deus vai abençoar e vamos fazer um bom trabalho. Comunidade pode esperar empenho, dedicação e raça!”, disse Taranta.

Já Rodrigo Explosão retorna ao cargo de mestre após ter ocupado este posto entre os anos de 2016 e 2018. Rodrigo estreou na avenida sob o comando de seu pai, Alcir Explosão. Ele passou pela 'Mangueira do Amanhã', e aos 17 anos se tornou um dos diretores de bateria Estação Primeira. Em 2016, Rodrigo assumiu com sua antiga dupla, Vitor Art, o comando geral da ‘Tem Que Respeitar Meu Tamborim’, ficando até 2018, quando voltou a ser ritmista da escola.

“Mangueira é a vitrine, onde chegamos somos respeitados. Temos que valorizar nossos talentos e estar ao lado dele (Taranta Neto) é uma felicidade sem tamanho. É com muita alegria e emoção que retorno para o posto. Vamos dar nosso melhor”, completa Rodrigo.

A dupla irá substituir Mestre Wesley, que comandou a bateria no Carnaval deste ano. A escola está passando por uma reformulação, após o sétimo lugar no Carnaval de 2022, com 268,2 pontos. Além dos novos mestres de bateria, a Mangueira anunciou um novo nome para comandar a comissão de frente (Claudia Mota) e uma nova dupla de carnavalescos (Annik Salmon e Guilherme Estevão). As novidades foram anunciadas por Guanayra Firmino, que vai comandar a Verde e Rosa nos próximos três anos. Ela será aclamada presidente até o fim do mês.