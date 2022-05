Marlon Flôres e Danielle Nascimento são o mais novo casal de mestre-sala e porta-bandeira do Império Serrano - Emerson Pereira / Império Serrano

Marlon Flôres e Danielle Nascimento são o mais novo casal de mestre-sala e porta-bandeira do Império SerranoEmerson Pereira / Império Serrano

Publicado 13/05/2022 12:41 | Atualizado 13/05/2022 12:50

Rio - O Império Serrano anunciou seu novo casal de mestre-sala e porta-bandeira nesta sexta-feira (13). Marlon Flôres e Danielle Nascimento defenderão o primeiro pavilhão da escola de Madureira no retorno ao Grupo Especial. Eles estavam na União da Ilha do Governador no último Carnaval.

Danielle Nascimento retorna ao Império após 12 anos. Em 2008, conduziu o primeiro pavilhão imperiano ao título do Grupo de Acesso, saindo da escola em 2010. A porta-bandeira também venceu o Grupo Especial com a Portela em 2017, e foi vice com o Paraíso do Tuiuti, no ano seguinte.



Já Marlon Flôres forma o par com Danielle Nascimento desde o Carnaval de 2018. Ele vai estrear no Império Serrano. Marlon foi primeiro mestre-sala na Viradouro, Renascer de Jacarepaguá, Paraíso do Tuiuti e União da Ilha.

Com a chegada do casal, e Verde e Branco de Madureira já soma cinco reforços para o Carnaval de 2023. Anteriormente, a escola já havia contratado o carnavalesco Alex de Souza, o coreógrafo Junior Scapin e o intérprete Ito Melodia. No último desfile, a agremiação da Serrinha foi campeã da Série Ouro, retornando ao Grupo Especial após três anos.