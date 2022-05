Demerson D’Alvaro e José Júnior - Divulgação

Publicado 10/05/2022 16:49

Rio - O ator Demerson D’Alvaro, que protagonizou no papel de Exu o desfile da Grande Rio, campeã de 2022 do Grupo Especial, assinou contrato para participar da nova série da TV Globo.

"Viver o Exu na avenida foi sem dúvidas um divisor de águas na minha vida. Hoje, com calma, eu consigo avaliar melhor tudo o que estou vivendo. O sentimento é de gratidão e dever cumprido e as expectativas são as melhores possíveis", disse D'Alvaro ao Jornal O Globo.



O projeto que Demerson irá participar é "O jogo que mudou a história", de autoria de José Junior, fundador da Ong AfroReggae. A série vai contar a história da ascensão das facções criminosas no Rio de Janeiro e seus desdobramentos.