Thiago Martins, da São ClementeFoto: Reprodução / Rafael Arantes

Publicado 06/05/2022 16:27

Rio - Após ser rebaixada para a Série Ouro do Carnaval carioca, a São Clemente anunciou que Tiago Martins não é mais o carnavalesco da escola de samba. Nesta sexta-feira (6), a agremiação usou as redes sociais para compartilhar uma nota oficial em que agradece o artista por seu trabalho, que incluiu o enredo deste ano em homenagem ao ator Paulo Gustavo, vítima da covid-19.

"Hoje a gente se despede de um profissional incrível, uma pessoa que conquistou um lugar mais que especial no coração da São Clemente. Foram 11 anos integrando e defendendo nosso pavilhão com todo amor e dedicação. A São Clemente agradece muito a todo o trabalho realizado por aqui, Tiago!", diz o comunicado publicado no Instagram. O novo carnavalesco da escola de samba ainda não foi revelado.

Tiago também foi às redes sociais para comentar a saída da agremiação: "O preto e amarelo tomou conta da minha vida nos últimos 11 anos. Foram dez carnavais fazendo parte de uma escola movida por muita paixão… Eu aprendi, me desenvolvi, fui ganhando meu espaço. Hoje, eu encerro um ciclo, com a certeza que não deixei de me doar ao máximo por um pavilhão que aprendi a amar", escreveu o carnavalesco.

A notícia vem alguns dias após a São Clemente enfrentar o rebaixamento do Grupo Especial para a Série Ouro, após ficar em último lugar entre as agremiações que desfilaram na Marquês de Sapucaí. Apesar de emocionar as arquibancadas com o enredo "Minha Vida é Uma Peça", a Amarela e Preta da Zona Sul teve dificuldades técnicas com os carros alegóricos que atrapalharam a evolução da escola.

