Trio comemora Zeca como tema do Carnaval da Grande Rio em 2023Reprodução

Publicado 04/05/2022 20:55

Nesta quarta-feira (4), a escola de samba Grande Rio confirmou que Zeca Pagodinho será o tema do enredo da escola no Carnaval de 2023 . Nas redes sociais, a rainha de bateria Paolla Oliveira comemorou a novidade ao lado do próprio homenageado e do namorado, Diogo Nogueira.