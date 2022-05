Apresentação de Alex de Souza, novo carnavalesco da escola de samba Império Serrano Na foto, Alex de Souza e Arlindinho Cruz. - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 04/05/2022 18:10 | Atualizado 04/05/2022 19:28

Rio - Campeão da Série Ouro com o enredo "Mangangá", o Império Serrano chamou o carnavalesco Alex de Souza para assinar o desfile que marcará o retorno da agremiação ao Grupo Especial do Carnaval do Rio em 2023. Nesta quarta-feira (4), Souza foi apresentado à tia Ira, benzedeira do Morro da Serrinha em Madureira, na Zona Norte. Ele recebeu a benção da matriarca e promete fazer um lindo desfile no próximo ano.

"O convite foi uma grande honra porque o Império Serrano é uma escola tradicional, querida, que tem uma torcida maravilhosa retornando para o seu verdadeiro lugar", avaliou o carnavalesco.

Alex de Souza disse ao DIA que já conversou com o presidente da escola, Sandro Avelar, além da diretoria da agremiação, foi à quadra na tarde desta quarta acompanhado de Arlindinho Cruz, filho do cantor e compositor Arlindo Cruz. Para o próximo ano, há uma grande chance de Arlindo Cruz, que sofreu um AVC em 2017, e é autor de alguns dos maiores sucessos da Verde e Branco, seja homenageado no desfile. Nesta semana, Arlindinho Cruz, filho do compositor, postou uma foto dele em almoço com a sua mãe, Babi Cruz, e Avelar. "A gente vai fazer uma grande homenagem, mas ainda estamos estudando, resolvendo, acertando ainda as coisas", afirmou o carnavalesco.

Souza garante que, no que depender dele, as pessoas podem esperar muita coisa do desfile do próximo ano: "Estou com uma gana danada de fazer um grande trabalho no que depender de mim. Acredito que a escola vai colaborar muito para isso. Nós vamos fazer um lindo desfile, independente de ser a que abre os desfiles do carnaval, como sempre. A gente cria tantas expectativas, mas com certeza vamos trazer um grande Carnaval".

O artista iniciou a sua trajetória como carnavalesco na União de Jacarepaguá, em meados da década de 90, mas ganhou projeção ao levar a Acadêmicos da Rocinha à elite, vencendo o Grupo de Acesso em 2005. Desde então, são 16 desfiles seguidos na elite, passando também pela Mocidade Independente de Padre Miguel, Vila Isabel, União da Ilha do Governador e, por último, Salgueiro.

"Uma grande mensagem aos imperianos de fé, que são muitos, espalhados pelo Brasil todo que o Império está de volta e veio para ficar", prometeu o artista.

Encontro com a matriarca

Souza, que nunca tinha subido o Morro da Serrinha, pediu para conhecer a tia Ira, de 85 anos. A matriarca do morro desfilou na escola pela primeira vez em 1948, com 10 anos de idade.

"Eu pedi para conhecer a Serrinha, que eu nunca tinha subido. Foi muito importante conhecera tia Ira. Ela me lembra muito uma senhora de quando eu era bem criança me rezava me benzia, assim como minha mãe fazia também. Foi muito bom conhecer uma pessoa que é raiz realmente do Império Serrano e tem uma espiritualidade muito grande, que para mim foi fundamental que ela conversasse comigo, que rezasse", contou o carnavalesco, dizendo que pediu força e sucesso na vida dele e na do Império Serrano.

Renovação para grandes desfiles

Presidente da escola, Sandro Avelar fala sobre a contratação do profissional. Para ele, avinda de Alex segue com a filosofia de renovação do Império Serrano visando grandes desfiles. "O Alex de Souza já se mostrou um grande carnavalesco com lindos espetáculos na Sapucaí. Temos certeza que a vinda dele só faz engrandecer o nosso projeto para2023. O Império Serrano vai entrar buscando realizar uma bela apresentação, mostrando a sua força novamente no Grupo Especial. Teremos um projeto e um ano promissor pela frente", ressaltou Avelar.

Troca-troca no samba

Nesta quarta, a Mocidade Independente de Padre Miguel também anunciou mudanças para o próximo desfile. Marcus Ferreira será o novo carnavalesco da agremiação. Ele foi vencedor pela Unidos do Viradouro em 2020, terceiro colocado em 2022, e campeão do Grupo de Acesso com o Império Serrano em 2017.

Já a Beija-Flor de Nilópolis anunciou que escolheu a dupla de coreógrafos Jorge Teixeira e Saulo Finelon para comandar a comissão de frente em 2023. Ambos passaram pela Mocidade Independente de Padre Miguel, que os impulsionou ao ápice da carreira na folia. Na verde e branca da Zona Oeste do Rio, os profissionais trabalharam entre 2014 e 2022.