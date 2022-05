O casal de coreógrafos Priscilla Mota e Rodrigo Negri abraçados pelo carnavalesco Leandro Vieira. Os três deixaram a Mangueira - Reprodução

O casal de coreógrafos Priscilla Mota e Rodrigo Negri abraçados pelo carnavalesco Leandro Vieira. Os três deixaram a Mangueira Reprodução

Publicado 04/05/2022 11:24 | Atualizado 04/05/2022 11:31

Rio - A escola de samba Unidos do Viradouro anunciou na noite de terça-feira (3) a contratação dos coreógrafos Priscilla Mota e Rodrigo Negri, que vêm de três carnavais na Estação Primeira de Mangueira. Eles acumulam quatro campeonatos, três pela Unidos da Tijuca (2010, 2012 e 2014) e um pela verde e rosa (2019).



"A Viradouro tem a honra de receber para a próxima temporada a consagrada dupla de coreógrafos, que passa a assinar a comissão de frente da escola. Os bailarinos que, ao longo dos anos se firmaram como nomes de expressão na liderança do quesito, agora se unem ao nosso qualificado time de profissionais", disse a agremiação em sua página oficial no Instagram.



A bailarina e coreógrafa afirmou ser uma honra abrir o desfile da Viradouro, assumindo sua comissão de frente. "Somos movidos a paixão e desafio! Para o Carnaval 2023 vamos estar à frente da comissão de frente desse fenômeno da natureza Unidos do Viradouro. Que honra poder abrir seu desfile. Que seja o início de uma longa jornada juntos. Vamos sacudir Niterói!", escreveu em sua rede social Priscilla Mota.

Na segunda-feira, Priscilla anunciou sua saída da Mangueira. A coreógrafa agradeceu a jornada na verde e rosa. Ela ressaltou que entrou com o marido na escola e os dois tiveram o filho Davi, durante o período. "Obrigado Estação Primeira, obrigado pelo acolhimento conosco e com a nossa família, com nosso grupo de bailarinos, e toda nossa equipe, somos só gratidão! Obrigado por nos deixar viver sua história e aprender com os seus. Nós nos reinventamos como artistas, e evoluímos como seres humanos. Cada dia de labuta no barracão foi de muito amor e alegria, momentos que vamos levar pra sempre no coração", disse a bailarina.

Priscilla e Rodrigo receberam mensagens de agradecimento da Mangueira, da rainha de bateria Evelyn Bastos e do carnavalesco Leandro Vieira, que também deixou a escola nesta temporada.

A comissão de frente da Mangueira deste ano, assinada pelo casal, encantou o público. Componentes tiveram suas roupas trocadas em um truque de ilusionismo. Três componentes também impressionaram pela semelhança na representação de Cartola, Delegado e Jamelão, baluartes homenageados no enredo de 2022.

Viradouro fica com apenas um carnavalesco

A Unidos do Viradouro anunciou na terça-feira (3) que o carnavalesco Marcus Ferreira não trabalha mais com a escola de samba. O carioca formava a dupla com Tarcísio Zanon que garantiu o título de campeã em 2020 e o terceiro lugar nos desfiles do Grupo Especial deste ano. Em comunicado divulgado no Instagram da agremiação, a diretoria informou que Marcus voltará a seguir carreira solo, enquanto Tarcísio assume integralmente a responsabilidade de criar o enredo do próximo ano.