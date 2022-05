Zeca Pagodinho será tema do enredo da Grande Rio em 2023 - Reprodução/Instagram

Publicado 04/05/2022 17:50 | Atualizado 04/05/2022 19:02

Rio - Agora é oficial: Zeca Pagodinho será homenageado pela Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval de 2023. A assessoria de imprensa da agremiação confirmou a O DIA que a carreira do sambista será o tema do enredo que levará para a Marquês de Sapucaí no próximo ano. As especulações sobre a homenagem tiveram início logo após a escola de Caxias conquistar o título inédito de campeã do Grupo Especial.

A confirmação veio através de uma publicação no Instagram da agremiação. "Agora, sim, é oficial! O enredo da Grande Rio para o carnaval de 2023 irá reverenciar o universo musical de Zeca Pagodinho, artista cuja obra é um olhar para os subúrbios, a 'velha Baixada', as festas de rua, a religiosidade popular. A ideia da homenagem partiu dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, que, juntamente com a sua equipe de criação, já estão desenvolvendo a narrativa e o visual do próximo desfile. Para eles, falar de Zeca é falar de um Rio de Janeiro não oficial e de uma cidade de Duque de Caxias que tem orgulho de suas memórias. Já podemos abrir a gelada e sonhar com o bi, comunidade!", anunciou.

A intenção de homenagear o pagodeiro também havia sido confirmada pelos carnavelescos da Grande Rio, em entrevista ao podcast de Jorge Perlingeiro. "É uma ideia nossa. Vamos conversar com o Zeca para pegar o fio do enredo e bater o martelo final. Ele é uma das unanimidades do samba. Queremos mostrar essa malandragem, o subúrbio carioca, e, ele tem toda relação com Caxias. Ele é a raiz do samba. É o olhar do Zeca sobre o Rio. Temos muitos caminhos", contou Gabriel Haddad, no programa 'Só se for agora', no último domingo.

Apesar da paixão pela Portela, Zeca não esconde a conexão que sente com Xerém, distrito de Duque de Caxias onde o artista tem um sítio. Em 2007, o sambista chegou a ser citado no enredo da atual campeã sobre a história do município localizado na Baixada Fluminense. "Bom de bola, bom de samba, paixão / Com Perácio aprendi a sambar de pé no chão / E com Zeca Pagodinho, deixo a vida me levar / Eu me chamo Grande Rio e qualquer dia chego lá", cantou a escola, na época.

Neste ano, a Grande Rio garantiu seu primeiro título de campeã do Carnaval carioca com o enredo "Fala, Majeté! As Sete Chaves de Exu", assinado pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A escola foi a penúltima a passar pela Sapucaí, na madrugada do dia 24, entregando um desfile impecável e desmistificando o orixá Exu, o mensageiro entre o mundo espiritual e os seres humanos.