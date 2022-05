Junior Scapin é o novo coreógrafo da comissão de frente do Império Serrano - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 05/05/2022 14:21 | Atualizado 05/05/2022 15:25

Rio - O Império Serrano anunciou, nesta quinta-feira (5), o seu novo coreógrafo para a comissão de frente: Junior Scapin. Ele substitui Patrick Carvalho, que saiu por já trabalhar em outra escola do Grupo Especial, o Salgueiro. Scapin defendeu o Reizinho de Madureira em 2017 e 2018, sendo campeão da Série A (atual Série Ouro) no primeiro ano.

O coreógrafo volta ao Império Serrano com um título no Grupo Especial na bagagem. Em 2016, ele foi campeão com a Mangueira. Animado, ele promete se empenhar para que a escola tenha sucesso no próximo desfile.

"É uma honra poder estar retornando para essa escola, onde pude desenvolver as comissões de frente de 2017 e 2018. Estou muito feliz com o convite feito pelo presidente Sandro Avelar porque é um momento especial voltar para Madureira. Quero que os torcedores esperem um trabalho muito bacana, com dedicação e amor. Juntamente com o Alex de Souza, tenho certeza que faremos um belo carnaval e vamos honrar o pavilhão do Império Serrano", garante.

Depois de conquistar o título da Série Ouro, o Império Serrano fez mudanças na equipe para competir no Grupo Especial em 2023. O carnavalesco Leandro Vieira já foi anunciado pela Imperatriz Leopoldinense. Como as escolas estão na mesma divisão, ele não pode assinar os dois desfiles e deixou o Reizinho de Madureira.

Dessa forma, Alex de Souza foi anunciado para ser o novo carnavalesco e recebeu a benção da matriarca tia Ira. Um dos destaques no último ano, o mestre de bateria Vitinho renovou o contrato e segue à frente da Sinfônica do Samba.