Portelense, Zeca Pagodinho será homenageado em enredo da Grande RioDivulgação

Publicado 05/05/2022 15:13 | Atualizado 05/05/2022 15:40

Rio - Não tem ninguém com ciúmes em Oswaldo Cruz e Madureira pela homenagem que a co-irmã de Caxias, Grande Rio, vai fazer ao ilustre brasileiro e portelense Zeca Pagodinho no Carnaval de 2023. Nascido em Irajá, mas apaixonado por Xerém, Zeca Pagodinho se considera caxiense e merece todas as homenagens. É o que garantem portelenses ouvidos pela reportagem. Padrinho da Velha Guarda da azul e branco de Oswaldo Cruz e Madureira, Zeca Pagodinho será enredo da Grande Rio no ano que vem

O baluarte Noca da Portela, que também está sendo celebrado em um álbum em comemoração aos seus 90 anos, diz que gravou com Zeca na última terça-feira (3) a canção "É Preciso Muito Amor" e recebeu com alegria a notícia do cantor. Noca ressalta a gratificação de ser reverenciado em vida: "O samba está começando a receber mais carinho". O compositor destaca que Zeca é padrinho da Velha Guarda da Portela e que já deveria ter sido homenageado. "Quem devia ter feito isso há muito tempo era Portela. Ele divulga a Portela no mundo inteiro. Essa homenagem ainda é pouca", pondera.

"Engraçado, estão me homenageando também num disco com participações e o Zeca gravou anteontem (terça). Ele me deu essa notícia e eu achei maravilhosa. Ele é uma figura popular: meninos, adolescentes, nenéns, todo mundo adora. Vou fazer 90 anos em dezembro e nunca vi um cara como Zeca Pagodinho. Ser humano fora do comum. E é um dos poucos sambistas que está conseguindo se manter desde os anos 80 até 2022 no pódio", elogia Noca, que conhece o artista desde que ele ainda não era o Jessé, nome de batismo do homenageado.

Pastora da Velha Guarda da Portela, Tia Surica também dá a benção à homenagem da co-irmã de Caxias. "A nossa escola fica no coração. Eu fico muito feliz que a Grande Rio vai homenagear o Zeca. Tem que homenagear em vida. Agora ele vai ter que desfilar nas duas", brinca Surica. O enredo da Portela para 2023 será o centenário da escola, que será celebrado no próximo ano.

Compositor de sucessos gravados pelo cantor, Marquinhos Diniz diz que faz questão de participar do desfile da tricolor da Baixada no ano que vem, nem que seja empurrando um carro, brinca. "Achei muito lindo. Ele não comenta, mas o Zeca Pagodinho faz um bem mensal e diário para muitas famílias que vocês nem imaginam. Vou desfilar na Grande Rio nem que seja empurrando um carro para homenagear o meu amigo. Quando você analisa, não tem que ter ciúmes, tem que agradecer à Grande Rio", celebra o integrante da ala de compositores da Portela.

O carnavalesco da atual campeã, Gabriel Haddad é idealizador do enredo junto ao parceiro Leonardo Bora e já tranquiliza que a Portela, escola do coração de Zeca, será considerada no desfile. O cantor também já havia feito esse pedido de que o centenário de sua escola fosse lembrado pela tricolor. "A Portela é uma instituição cultural que todo mundo que ama Carnaval reverencia. Nós, mais do que carnavalescos, somos foliões, sambistas apaixonados. Ela merece todo o reconhecimento, especialmente no ano de seu centenário. Não vamos deixar de levar isso em consideração", antecipa o carnavalesco da Grande Rio, Gabriel Haddad.

Vestido de azul e branco e com um chapéu da Portela, Zeca gravou um vídeo nesta quinta-feira para agradecer a homenagem. "Obrigado Grande Rio, por essa homenagem maravilhosa. Está todo mundo em polvorosa. Aqui em casa nem dormiram, nem eu. Legal a Grande Rio homenagear um portelense, cidadão de Caxias, caxiense, e um cidadão de Xerém. Então, está tudo dentro do contexto", acenou o homenageado.

Vestido de azul e branco, Zeca Pagodinho agradece homenagem da Grande Rio.

