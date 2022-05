Bruno Ribas é o novo intérprete da Unidos de Padre Miguel - Divulgação / Unidos de Padre Miguel

Publicado 06/05/2022 13:29

Rio - A Unidos de Padre Miguel terá Bruno Ribas como intérprete no Carnaval de 2023. O anúncio foi feito pela diretoria nesta quinta-feira.

Considerado um dos grandes nomes da Sapucaí, Bruno já passou por escolas como Grande Rio, Portela, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca e São Clemente. No último desfile, ficou à frente do carro de som da Imperatriz Leopoldinense. O intérprete irá ocupar a vaga aberta com a saída de Diego Nicolau.

De acordo com a agremiação, o cantor chega com a missão de manter o nível e a qualidade no canto da escola. "Enfim chegou o momento de abraçar minha família e ser muito feliz. Obrigado, Zona Oeste, obrigado UPM por ter a paciência de me aguardar para fazer parte deste momento. Que possamos juntos, alçar o voo tão esperado para o Grupo Especial", afirmou o novo intérprete.

A Unidos de Padre Miguel está montando uma nova equipe para o Carnaval de 2023. Em 2022, a escola apresentou o enredo "Iroko – É Tempo de Xirê", ficando em 4° lugar na Série Ouro, com 269,3 pontos.