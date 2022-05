Paraíso do Tuiuti anunciou nova dupla de carnavalescos - Divulgação

Publicado 07/05/2022 18:36

Rio - O Paraíso do Tuiuti terá uma dupla inédita comandando a agremiação em 2023: Rosa Magalhães e João Vitor Araújo. Os carnavalescos já começaram a trabalhar e devem divulgar o enredo da azul e amarelo nas próximas semanas.

Rosa Magalhães é uma das mais premiadas artistas do Carnaval brasileiro, tendo conquistado sete títulos nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Já João Vitor Araújo é um jovem talento que retorna ao Tuiuti, onde assinou o desfile de 2020. O carnavalesco foi campeão na Série A com a Viradouro, em 2014, e assistente do carnavalesco Paulo Barros, na Portela. Além de passagens elogiadas na Rocinha, Cubango e Unidos de Padre Miguel."O Paraíso do Tuiuti terá um dupla de muito bom gosto para assinar o seu próximo Carnaval. A professora Rosa Magalhães tem mais de 50 anos de Avenida e estamos muito felizes com a chegada dela para fazer história no Tuiuti. Nosso símbolo é uma coroa e coroa é um símbolo de vitória na carreira dela. O João esteve aqui conosco em 2020 e é indiscutível o primor artístico que ele tem", afirmou o presidente da agremiação, Renato Thor.