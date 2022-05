André Rodrigues e Alexandre Louzada vão comandar o Carnaval da Beija-Flor em 2023 - Reprodução

Publicado 06/05/2022 16:50 | Atualizado 06/05/2022 17:09

A Beija-Flor de Nilópolis anunciou, nesta sexta-feira (6), que André Rodrigues também vai assinar o desfile da escola em 2023. O sambista assume a função de carnavalesco para formar uma dupla com Alexandre Louzada, que vai permanecer na Azul e Branco após conquistar o vice-campeonato em 2022.

André, que já fazia parte do Carnaval da Beija-Flor como Diretor Artístico, possui 15 anos de experiência na folia e iniciou a carreira como figurinista. O carnavalesco já trabalhou com grandes escolas cariocas, como a Unidos de Vila Isabel, Grande Rio e Mocidade. Em São Paulo, Rodrigues já esteve na Vai-Vai, Mocidade Alegre e Mocidade Unida da Mooca.



Com o enredo "Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor", comandado por Louzada, Nilópolis foi vice-campeã em 2022, atrás apenas da Grande Rio.