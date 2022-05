Nova presidente da Mangueira, Guaynara Firmino acerta com Guilherme Estevão e Annik Salmon como carnavalescos para 2023 - Montagem/Divulgação

Publicado 09/05/2022 22:35

Rio - Após a saída do carnavalesco Leandro Vieira, que foi para a Imperatriz Leopoldinense, a Estação Primeira de Mangueira escolheu Annik Salmon e Guilherme Estevão como responsáveis pelo desfile de 2023. A dupla fechou o acordo com Guanayra Firmino, que foi anunciada nesta segunda-feira (9) como a nova presidente da escola de samba para o triênio 2022-2025.

De família que vive e respira Mangueira, Guanayra é a atual vice-presidente da agremiação e dirige a Ala da Comunidade, a mesma que ela criou em outubro de 1992. A veterana foi nomeada para a diretoria da Verde e Rosa após formar a única chapa inscrita nas eleições deste ano, tendo Moacyr Barreto como vice-presidente.

Depois de ver a Mangueira ficar em 7º lugar no Grupo Especial do Carnaval carioca, a nova presidente da agremiação buscou reforços na Série Ouro ao anunciar os novos carnavalescos. Annik Salmon estava na Unidos do Porto da Pedra e Guilherme Estevão deixa o Império da Tijuca para criar o enredo da escola para 2023. No Carnaval deste ano, a agremiação levou para a Marquês de Sapucaí o enredo 'Angenor, José e Laurindo', que homenageou os baluartes Cartola, Jamelão e Mestre Delegado.

“Chegar em Mangueira é sentir o chão vibrar com a primeira marcação e o pulsar do meu coração. Tamanha minha felicidade fazer parte na nação verde e rosa, com a certeza de um lindo trabalho que temos pela frente. Construir laços de amizade e coletividade. Transbordar o amor que tenho pelo carnaval para toda a Mangueira! Agradeço pelo carinho de todos!”, declarou Annik.

"Eu estou concretizando um grande sonho. Chegar ao Grupo Especial já é uma realização enorme e fazer isso estreando na Mangueira é ainda mais emocionante e incrível. Abraço essa oportunidade com toda força e dedicação, para que o mangueirense seja ainda mais feliz e se sinta verdadeiramente representado com o trabalho que apresentaremos. Lutarei todos os dias, com muita entrega, para que tenham orgulho de mim e de Annik como seus carnavalescos", completou Estevão.

Além de anunciar mudanças na diretoria e os novos carnavalescos, a Mangueira também tem novidades para a comissão de frente. Em 2023, Claudia Mota será responsável por coreografar a escola nesse quesito, após passagens pela Viradouro, São Clemente e Paraíso do Tuiuti, entre outras agremiações.

“Minha família sabe o quanto isso significa pra mim. Ficaram me ligando, perguntando, me senti como uma rosa que não fala, mas já era da Mangueira. Estou realizando um dos maiores sonhos da minha vida, estar na minha Escola, não só de coração e alma, mas de corpo presente”, celebrou Claudia, que também é primeira bailarina do Theatro Municipal.