Viradouro homenageia Rosa Egipcíaca no enredo para o Carnaval 2023Reprodução / Instagram

Publicado 13/05/2022 12:58 | Atualizado 13/05/2022 13:52

Rio - A Unidos do Viradouro anunciou, na manhã desta sexta-feira (13), o enredo para o Carnaval 2023. A partir da ideia de Tarcísio Zanon, a escola de samba de Niterói vai homenagear Rosa Egipcíaca — a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil —, além de refletir sobre os diferentes aspectos da vida desta personalidade.

No Instagram oficial da escola, foi publicado um breve resumo sobre o que esperar do novo enredo: "É preciso apresentar histórias de personagens esquecidas pelo tempo", iniciou o texto.

"A Unidos do Viradouro vai contar em 2023 a fascinante saga de Rosa Courana, considerada a primeira mulher negra a escrever um livro no país, e refletir sobre importantes aspectos dessa história tão marcante. Escravizada. Meretriz. Feiticeira. Beata. Escritora. Uma santa africana no Brasil. Mostraremos todas as pétalas - e espinhos - dessa linda flor. 'A Flor do Rio de Janeiro': Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz. Preparem seus corações! Avante!", finalizou.

Rosa Courana, posteriormente chamada de Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz, foi trazida da África para o Brasil em 1725. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Rosa viveu durante anos em um cativeiro e após ser abusada sexualmente na adolescência, foi vendida para uma compradora de escravos em Minas Gerais. Na região mineira, Rosa praticou a prostituição por mais de 20 anos, mas depois de ficar doente, decidiu ter uma vida regrada e passou a frequentar missas.

De acordo com as lendas, Rosa Maria era vidente e profetizava acontecimentos futuros, além de afirmar que conseguia ver o próprio Jesus. Mesmo possuindo o apoio de alguns integrantes da igreja, ela foi condenada por heresia e "falsa santidade" pelo Tribunal da Inquisição de Lisboa em 1762, tornando-se uma prisioneira em Portugal até o dia de sua morte.

A Viradouro anunciou, há alguns dias, a saída de Marcus Ferreira , carnavalesco que formava dupla com Tarcísio Zanon. No comunicado, a diretoria da vermelho e branco afirmou que Zanon assumiria integralmente esta responsabilidade e reconheceu a dedicação do artista. "Tarcísio, com todo seu talento e sensibilidade, seguirá a serviço da escola, que continuará não medindo esforços para dar vida aos projetos."

A escola conta com dois títulos de campeã, dos anos de 1997 e 2020. Em 2019, foi vice-campeã do Carnaval carioca e em 2021, ocupou o terceiro lugar.