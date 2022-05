Dowglas Diniz, que já fazia parte do carro de som da Mangueira, vai dividir o microfone principal com Marquinhos Art’Samba - Divulgação

Publicado 14/05/2022 12:36

Rio - A Estação Primeira de Mangueira terá dois intérpretes oficiais no Carnaval 2023. Após renovar com o experiente Marquinhos Art’Samba, a diretoria anunciou, na noite da última sexta-feira (13), que o jovem talento Dowglas Diniz também será responsável por defender o próximo samba-enredo.

Cria do Morro da Mangueira, Dowglas deu seus primeiros passos no mundo do samba na escola mirim Mangueira do Amanhã, aos 4 anos. Entre 2010 e 2015, foi intérprete da agremiação e recebeu diversos prêmios como revelação.

Em 2016, chegou para reforçar o carro de som da Estação Primeira. Nos dois últimos carnavais, defendeu o microfone principal da Acadêmicos do Engenho da Rainha.

"Emoção indescritível. Estou passando mal com esse convite, não tem explicação. Toda alegria e emoção que sinto agora vou transmitir para Mangueira através de trabalho e dedicação. Honrarei o Morro da Mangueira", comemora Dowglas.

Sétima colocada em 2022, a Verde e Rosa promoveu diversas mudanças em seus quadros após o desfile. A nova presidente da agremiação, Guanayra Firmino, contratou os carnavalescos Annik Salmon e Guilherme Estevão, além da coreógrafa Cláudia Mota.

A bateria também passou por mudanças. Mestre Wesley foi substituído por Taranta Neto e Rodrigo Explosão.