Paulo e Marcus junto com o mascote da escola de samba, o CastorzinhoDivulgação

Rio- A Mocidade Independente de Padre Miguel apresentou neste domingo os novos carnavalesco e coreógrafo da agremiação para 2023. Com a clássica feijoada e show do grupo Fundo de Quintal, o carnavalesco Marcus Ferreira e o coreógrafo Paulo Pinna foram os destaques do evento realizado no Maracanã do Samba, quadra da escola, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio.

Em seu perfil no Instagram, Paulo agradeceu a Mocidade: "Foi dada a largada! Ainda sem palavras para esse momento! Que energia! Muito obrigado, Mocidade! Completamente feliz, realizado e pronto para enlouquecer junto com vocês! É hora da estrela que sempre vai brilhar!", escreveu o coreógrafo.

Já Marcus Ferreira, publicou uma foto com a camisa da escola em um fundo todo verde escreveu "Salve a Mocidade!". O perfil da Mocidade comentou que o carnavalesco ficou ótimo com a cor da agremiação. Marcus era carnavalesco era da Viradouro e foi campeão em 2020, junto de Tarcício Zanon, que segue na escola de Niterói.

O carnavalesco contou ao DIA que o interesse dele pelo Carnaval veio graças à Mocidade. "A Mocidade foi a escola que me despertou pro Carnaval, na década de 90. Por anos desfilei na escola e ter recebido esse convite me lisonjeou. Vou aliar meu profissionalismo ao amor que possuo pela escola", comentou Marcus, empolgado com a nova etapa.