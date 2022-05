Câmara Municipal do Rio aprova projeto de lei para tomar o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/05/2022 08:55 | Atualizado 26/05/2022 08:55

Rio - A Câmara Municipal do Rio aprovou, nesta quarta-feira, um projeto de lei para o tombamento da Portela por seu valor histórico e sociocultural. A autoria é da vereadora Vera Lins (Progressista) e tem como objetivo preservar a cultura do samba, da música e da história da cidade. O projeto tem como coautores os vereadores Cesar Maia, Reimont, Celso Costa, DR. Marcos Paulo, Chico Alencar e Tainá de Paula. O prefeito Eduardo Paes tem 15 dias para vetar ou não o projeto.

"A Portela é carinhosamente chamada de 'A Majestade do Samba' e forma, juntamente com a Deixa Falar e a Mangueira, a tríade das escolas fundadoras do Carnaval carioca, sendo um grande celeiro de compositores", disse Vera Lins.

A Portela foi fundada oficialmente como um bloco carnavalesco chamado Conjunto Oswaldo Cruz, em 11 de abril de 1923, no bairro de Oswaldo Cruz e, na época, já contava em sua primeira diretoria com nomes de peso como Paulo da Portela, Alcides Dias Lopes, Heitor dos Prazeres, Antônio Caetano, Antônio Rufino, Manuel Bam Bam Bam e Natalino José do Nascimento, entre outros.

A quadra da Portela recebe milhares de visitantes de todo o país e do exterior, sendo assim considerada como um dos grandes pontos culturais do Rio de Janeiro. Sua bateria é conhecida carinhosamente como "Tabajara do Samba", e é uma das mais respeitadas entre as demais agremiações.