Zeca Pagodinho faz passeio de quadriciclo em Xerém com carnavalescos da Grande RioReprodução/Instagram

Publicado 22/05/2022 12:31 | Atualizado 22/05/2022 12:32

Rio - Zeca Pagodinho levou os carnavalescos da Grande Rio, Gabriel Haddad e Leonardo Bora, para dar um passeio de quadriciclo em Xerém, na Baixada Fluminense. A dupla conheceu a região de carona com o cantor neste sábado.

Gabriel Haddad aproveitou para fazer uma publicação no Instagram, com a música "Sapopemba e maxambomba", mostrando parte do passeio. Recentemente, Zeca Pagodinho, que é cantor, compositor e boêmio foi escolhido como tema de enredo da Acadêmicos do Grande Rio, atual campeã do carnaval carioca, para o desfile de 2023