Quitéria Chagas abriu o mini-desfile da Império Serrano na Cidade do Samba, neste sábadoDivulgação/Roberto Filho

Quitéria Chagas, de 41 anos, continuará no posto de rainha de bateria do Império Serrano em 2023. A escola anunciou a decisão nesta sexta-feira (20), por meio de uma publicação no Instagram. No post, a agremiação destacou a história da modelo, que desfila pela Verde e Branco de Madureira desde 2003.

O Império, que retorna ao Grupo Especial no ano que vem, após ser campeão da Série Ouro, ressaltou seus muitos anos na companhia da rainha. "Quitéria Chagas segue como rainha da escola para o próximo Carnaval! Com veias imperianas, ela vai abrilhantar novamente o desfile do Reizinho de Madureira na Marquês de Sapucaí!", diz a publicação.



A modelo fez questão de compartilhar a foto em seu próprio Instagram e deixou seu agradecimento por seguir à frente da bateria. "Gratidão, presidente, corpo da presidência, diretoria e toda a comunidade por continuar rainha da escola em 2023. Voltamos para ficar no Grupo Especial", escreveu ela.