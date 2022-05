Ela chegou na escola com 7 anos, fez parte da ala das crianças - Pedro Siqueira/Império Serrano

Rio - O Império Serrano anunciou no último sábado que a passista Jamilly Marques, de 19 anos, foi escolhida para ser a musa da comunidade para o Carnaval de 2023. Jamilly vem de uma família de imperianos. Ela chegou na escola com 7 anos, fez parte da ala das crianças e depois se tornou passista. Alçada ao posto de musa, a jovem sambista não escondeu a alegria.

"Eu esperei por esse momento durante 12 anos da minha vida aqui na escola. Eu dedico ele a Deus, à minha família, aos meus orixás, aos que torcem por mim e para as meninas, crias da escola, que sonham e almejam isso. É o início de uma nova fase e estou muito feliz", afirma Jamilly.



"Espero que a comunidade se sinta representada por mim. Todos podem esperar a continuação de muita dedicação, carinho e respeito com o nosso Reizinho. É uma oportunidade especial e quero honrar da melhor forma possível. Ficam os meus agradecimentos para o presidente Sandro Avelar e para a primeira-dama Rosana Farias pela confiança", completou a jovem.



Campeão da Série Ouro de 2022, o Império Serrano está de volta ao Grupo Especial e vai abrir os desfiles do domingo de Carnaval, no dia 19 de fevereiro.