Imperatriz abriu a segunda noite de desfiles do Grupo Especial na SapucaíCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 03/06/2022 14:36 | Atualizado 04/06/2022 08:04

Rio - A Imperatriz Leopoldinese já tem um enredo para o Carnaval de 2023 e a cultura nordestina é a nova aposta da escola. "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida" foi a escolha do carnavalesco Leandro Vieira.

Um mês após a contratação do artista responsável pelo desenvolvimento estético e conceitual da agremiação, a Imperatiz divulgou que estará mergulhada no universo visual nordestino, debruçada sobre a literatura popular, o cangaço e as tradições estéticas e musicais do sertão.

Leandro vai se inspirar nas visões delirantes dos cordéis nordestinos que contam histórias fantásticas sobre a chegada de Virgulino Ferreira da Silva - o famoso Lampião - ao céu e ao inferno para criar o enredo da Imperatriz



"O enredo se debruça na "peleja" inverossímil e delirante dos cordelistas que, após a morte do cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva - o famoso Lampião -, transformaram em jocoso, ficcional e rica literatura o destino pós-morte da mítica personalidade nordestina", diz o carnavalesco.

Cordéis populares como "A chegada de Lampião no inferno", "O grande debate que teve Lampião com São Pedro" ou "A chegada de Lampião no céu" são o tema do brasileiríssimo e rico universo artístico da narrativa proposta. A sinopse do enredo será apresentada no próximo dia 29 de Junho.



Leandro Vieira retorna à Imperatriz depois de ter levado a escola de volta ao Grupo Especial, ao conquistar o título da Série Ouro (então, Sério A), em 2020.