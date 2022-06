Leonardo Bora, Gabriel Haddad e Demerson D'alvaro foram homenageados na Câmara do Rio nesta quinta-feira - Reprodução/Twitter

Leonardo Bora, Gabriel Haddad e Demerson D'alvaro foram homenageados na Câmara do Rio nesta quinta-feiraReprodução/Twitter

Publicado 03/06/2022 17:41

Rio - Após ser campeã do Carnaval carioca, a Acadêmicos do Grande Rio tem novos motivos para comemorar. Os carnavalescos da agremiação e o ator que interpretou Exu no desfile deste ano foram homenageados na Câmara Municipal do Rio, na noite da última quinta-feira. Gabriel Haddad e Leonardo Bora receberam a Medalha Pedro Ernesto, e Demerson D'alvaro foi agraciado com uma moção honrosa.

fotogaleria

Nesta sexta-feira, Leonardo usou as redes sociais para comemorar o reconhecimento com a mais alta honraria da Câmara: "Que Exu e todo o complexo de saberes das religiões de matrizes africanas continuem ocupando espaços cujas portas e janelas por vezes (ou no mais das vezes?) se mostram fechadas, quando muito entreabertas, para a diversidade religiosa (e de gênero, raça, sexualidade etc)", declarou o carnavalesco.



Homenageado poucas horas depois de desfilar pela primeira vez na São Paulo Fashion Week, Demerson celebrou o momento especial que vive após dar vida ao orixá na Sapucaí. "Exu está abrindo os caminhos… Ele venceu e adentrou os mais altos espaços formais de reconhecimento e mérito. Estou muito feliz que deu tempo de chegar, e me sinto muito honrado por receber esta homenagem. Sigo e seguirei sempre buscando fazer um futuro melhor para os nosso. Então só tenho que agradecer!", disse o ator.



Nas redes sociais, o artista contou que enfrentou um perrengue para conseguir chegar na cerimônia: "Eu saí do SPFW para ir ganhar o prêmio, perdi o voo. Teria que comprar outra passagem, mas o funcionário que me atendeu era umbandista e disse que não poderia cobrar nada de Exu. Sou só gratidão", finalizou.

Confira: