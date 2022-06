Alemão do Cavaco é convidado a compor o time da agremiação - Divulgação

Publicado 04/06/2022 14:28 | Atualizado 04/06/2022 14:31

Mais um reforço para compor o time do Salgueiro rumo ao Carnaval 2023. Quem chega para integrar o elenco da escola é Alemão do Cavaco, que assumirá o posto de diretor musical. Maestro, produtor musical, ritmista e comentarista de carnaval, Alemão do Cavaco já comandou a direção musical de grandes escolas, além de ter assinado sambas campeões em agremiações no Rio e em São Paulo.

Segundo o presidente André Vaz, a chegada do profissional vem para aumentar ainda mais a qualidade do carro de som. "Nossa intenção é usar toda essa experiência do Alemão para ganhar ainda mais qualidade no segmento. Ele é um profissional muito competente e, junto com a equipe, fará um grande trabalho", comenta o gestor.

Com um trabalho que se estende além do carnaval, atuando também como compositor e cantor, Alemão já trabalhou com grandes nomes da MPB e do samba, como Alcione, Bezerra da Silva, Leci Brandão, Nelson Sargento, entre outros.

A apresentação oficial do novo contratado e do elenco para 2023 acontecerá durante a edição de junho da Feijoada do Salgueiro, no dia 19, a partir das 13h. O evento também marca a retomada do calendário de eventos da agremiação.

O agito será completo com shows de Arlindinho, Galocantô, Grupo Bom Astral e, para matar a saudade, a bateria Furiosa encerrando o evento. A classificação é livre.