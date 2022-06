Novo presidente da Portela, Fábio Pavão (à direita) apresenta a identidade visual criada para celebrar o centenário da escola. Ao lado, Júnior Escafura, vice-presidente, e Tia Surica, nova presidente de honra - Zezé Ferreira/Divulgação

Novo presidente da Portela, Fábio Pavão (à direita) apresenta a identidade visual criada para celebrar o centenário da escola. Ao lado, Júnior Escafura, vice-presidente, e Tia Surica, nova presidente de honra Zezé Ferreira/Divulgação

Publicado 05/06/2022 16:49 | Atualizado 05/06/2022 16:49

Rio - A Portela deu início oficialmente às celebrações pelo centenário da escola, no último sábado (4), com o lançamento da nova identidade visual comemorativa para a data. A maior campeã do carnaval carioca, dona de 22 títulos, completará 100 anos de fundação no dia 11 de abril de 2023.

Recém-eleito presidente da agremiação de Oswaldo Cruz e Madureira, Fábio Pavão falou sobre o início dos festejos. "É o primeiro passo que nós estamos dando para o centenário. Começamos a contagem regressiva! Aos poucos nós vamos divulgar nossas ações e detalhes das comemorações, além do nosso enredo", revelou.

A divulgação foi feita durante a edição de junho da Feijoada da Família Portelense, com projeto elaborado pela Saravah Branding Comunicação e Design, que também foi responsável pela atualização da marca da agremiação, em 2017. Em suas redes sociais, a Portela explicou que o logo foi construído através de quatro pilares: majestade, raiz, visceral e vanguarda.

Novo integrante da Velha Guarda

Durante a Feijoada, a escola anunciou, ainda, a entrada de um novo membro na Velha Guarda Show, que era liderada pelo compositor Monarco (1933-2021). Filho mais velho do eterno presidente de honra da Azul e Branco, o compositor e músico Mauro Diniz se junta ao grupo, que conta com Tia Surica, Serginho Procópio, Marquinhos do Pandeiro, Aurea Maria, Neide Santana, Jane Carla e companhia.

"É uma alegria muito grande receber esse convite para fazer parte novamente da Velha Guarda. Meu pai é insubstituível, mas nós vamos chegar lá... Cantar aqueles sambas lindos que ele fez e tantos outros sambas antológicos", comemorou Mauro, que chegou a tocar e a se apresentar com os bambas portelenses nas décadas de 1980 e 1990.

Viúva de Monarco, Olinda Diniz festejou a novidade. "Este sabe tudo que diz respeito ao pai e ao legado que ele deixou pronto. Ele vai conduzir com maestria. Merecidamente Mauro nasceu dentro da Portela e engatinhou muito naquele chão, assim como seu filho, João Diniz. Dai honra a quem tem honra", disse.

Considerado um dos maiores cavaquinistas do Brasil, Mauro, que tem diversos álbuns lançados, é, ainda, coautor de clássicos como "Meu Lugar (Madureira)", "Menor Abandonado", "Cheiro de Saudade", "Parabéns pra Você" e muitos outros.

A última feijoada também marcou a apresentação oficial da nova diretoria, liderada por Fábio Pavão, Júnior Escafura (vice-presidente) e Tia Surica (presidente de honra)