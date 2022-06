Tina Bombom - Divulgação

Tina BombomDivulgação

Publicado 05/06/2022 08:50

Rio - A Unidos da Ponte apresentou mais uma novidade para o carnaval de 2023. Tina Bombom será a diretora da ala de passistas da Azul e Branco de São João de Meriti, que desfila na Série Ouro.

No Carnaval desde criança, Tina já foi madrinha de bateria da Unidos de Lucas e rainha de escolas como Abolição, Lins Imperial, Arranco e Alegria do Vilar, além de coordenar a ala da Inocentes de Belford Roxo por nove anos, mas foi na Mocidade Independente que teve seu nome destacado, onde após anos como passista assumiu a coordenação da ala, conquistando vários prêmios do carnaval carioca.

"O samba eleva a minha alma. Coordenar é a oportunidade que tenho para poder ensinar o que eu aprendi e dar continuidade ao trabalho de grandes nomes da arte de sambar no pé que me espelharam. Um legado que jamais poderá ser esquecido. Que eu possa contribuir positivamente com a agremiação e como sempre fazendo o que amo, me dedicando 100% aqueles que disponibilizam sua vida se entregando a esse segmento que merece muito respeito e dignidade", exaltou Tina.