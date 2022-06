Bruno Gagliasso dá bronca em Zyan e sinceridade surpreende a web - Reprodução/Instagram

Publicado 05/06/2022 15:37

Rio - Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank divertiram os seguidores ao postar um vídeo fofo nas redes sociais, no último sábado. Em um registro feito pela influenciadora, o ator repreende o filho mais novo, Zyan, de 1 ano e 10 meses, por danificar uma cadeira. No entanto, a reação fofa do caçula ao levar a bronca do pai arrancou risadas e suspiros de internautas.

"Eu quero saber quem é que foi que fez isso aqui", perguntou Bruno, enquanto o vídeo mostra o assento rasgado de uma cadeira. Sincero, Zyan assume logo a culpa pelo estrago: "Neném", respondeu o pequeno, apontando para si mesmo. "Quem foi que fez isso aqui?", insistiu o pai. "Neném", repetiu a criança.

"Foi o neném?", questionou o ator, ao que o mais novo dos três filhos do casal logo replicou: "Sim". "Foi você, Zyan?", acrescentou Giovana, enquanto o bebê apontava para o dano que causou. "E pode fazer isso?", disse Bruno, antes do pequeno sair correndo pela sala. "Pelo menos o neném fala a verdade… Sai correndo, mas não mente", brincou a mamãe coruja, na legenda da postagem.

