Danilo Gentili detona Luísa Sonza e cantora responde com indireta nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 02/06/2022 21:11

Rio - Danilo Gentili se envolveu em uma nova polêmica ao criticar a cantora Luísa Sonza em entrevista ao Planeta Podcast, na última quarta-feira. Durante a participação no programa, o comediante afirmou que a cantora só é conhecida por suas danças sensuais e por ter se relacionado com um famoso. O humorista ainda relembrou uma conversa que teve com amigos sobre o talento da artista.

"Estávamos falando da Luísa Sonza, ai eu peguei e falei: 'Quem é Luísa Sonza? Uma mulher que ficou famosa porque namorou com um homem famoso. E que fica com um discurso de que não pode ficar objetificando mulher, só que só é famosa porque rebola de fio dental!", disparou o apresentador do "The Noite".

Gentili ainda seguiu detonando o discurso da cantora: "Olha o tamanho dessa esquizofrenia que eu estou descrevendo aqui: Ela ganha dinheiro mostrando o rab* e rebolando! Só que ela diz que isso não pode ser feito, porque é objetificar a mulher", disse.

Um dos apresentadores do podcast concordou com o humorista e comentou que os artistas buscam artifícios para vender sua arte: "E tudo bem, né? Só não reclame depois. Você vai gerar um público... Cada um arruma a maneira que tem para vender. Se eu quiser vender meu show postando foto de gatinho, tudo bem. Só não reclame depois do público que vai gerar, você vai criar um monstro e um monte de gente assistindo o show com o pa* na mão", declarou Oscar Filho.

"Veja a esquizofrenia: a menina diz que não é pra objetificar a mulher, que a mulher tem que ser reconhecida pelo talento", voltou a criticar Gentili. "Aí, ela canta, mas rebola pelada para todo mundo e faz ela, rebolar pelada, ser notícia. Por mim, tá bom, velho, mas aí se você aponta hipocrisia: 'Não, é meu corpo, minhas regras'. A minha boca, minhas regras. Eu posso contar as piadas que eu quero? Não para esse pessoal", completou o comediante.

Nesta quinta-feira, Luísa não respondeu os ataques diretamente, mas usou o Twitter para publicar um desabafo que fãs entenderam como uma indireta para o humorista: "Seguimos sem um dia de paz", escreveu ela. Nos comentários, os seguidores enviaram mensagens de apoio e se revoltaram com as falas do apresentador.

“Mulher, ele está assim porque ganha menos que você”, afirmou uma internauta. “Teu sucesso incomoda tanto, não é fácil ser a maior”, complementou outra fã. “Tem coisa que não dá para entender sabe. Feio demais, deixa essa energia para lá, longe de nós”, aconselhou um seguidor.