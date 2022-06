Marcio Garcia ao lado do pai, Carlos Alberto Machado - Reprodução/Instagram

Rio - Márcio Garcia usou suas redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar uma homenagem ao pai, Carlos Alberto Machado, que faleceu em dezembro de 2020, vítima da covid-19. Em postagem no Instagram, o ator resgatou uma foto em que posou agarrado com o pai e aproveitou para revelar como tem enfrentado o luto.

"Um TBT pra encher meu coração de amor e saudade… Pai, independentemente de você estar ao meu lado, em corpo, sinto sua presença todos os dias, no espirito e na alma", começou Márcio, na legenda da publicação. "O que mais me conforta é a minha fé, a plena certeza de que um dia nos reencontraremos no reino dos céus… Te amo por toda a eternidade", completou o artista.

O apresentador do "The Voice Kids" ainda recebeu o apoio dos fãs e amigos nos comentários da postagem: "Muita paz no teu coração", desejou um seguidor. "Machado muito amado! Saudades eternas!", declarou outra internauta. "Linda homenagem! Quem não vive mais entre nós, passa a viver dentro de nosso coração", complementou uma terceira.

