Publicado 02/06/2022 17:31 | Atualizado 02/06/2022 18:48

Rio - A advogada de Amber Heard, Elaine Charlson Bredhoft, revelou ao programa de TV americano "Today Show" que a atriz não tem condições financeiras para pagar a indenização de 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões) ao ex-marido Johnny Depp, após ser condenada por difamação , pelo tribunal de Fairfax, no estado da Virgínia. Elaine disse ainda que a cliente pretende recorrer da sentença.

A representante de Amber afirma concordar com a atriz que a decisão do júri é um retrocesso para as mulheres. "É um retrocesso significativo. A menos que você pegue seu celular e filme seu cônjuge ou parceiro batendo em você, não acreditarão em você", avaliou. Para ela, o júri foi influenciado pela pressão dos fãs de Depp e pelas redes sociais. "Não tem como eles não terem sido influenciados. Foi horrível, muito desigual", pontuou.



Ficou decidido pelo júri que o artigo de opinião de Amber escrito para o jornal 'Washington Post' sobre violência doméstica foi difamatório, mesmo sem citar o nome de Depp, condenando a atriz pelas três acusações. Depp, no entanto, só foi condenado em uma das três acusações, e terá que indenizar a ex-mulher em 2 milhões de dólares (R$ 10,4 milhões).