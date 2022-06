Os atores interpretam os três filhos de José Leôncio na novela 'Pantanal' - Reprodução/Instagram

Os atores interpretam os três filhos de José Leôncio na novela 'Pantanal'Reprodução/Instagram

Publicado 02/06/2022 17:27 | Atualizado 02/06/2022 17:29

Rio - José Loreto animou os seguidores, nesta quinta-feira, ao compartilhar uma foto dos bastidores do remake de "Pantanal". No clique publicado em seu Instagram, o ator posa ao lado de Jesuíta Barbosa e Irandhir Santos, reunindo o trio que interpreta Tadeu, Jove e Zé Lucas de Nada, os filhos de José Leôncio na novela das 21h.

fotogaleria

"Eu tenho um amor por esses meus manos que não cabe no meu peito de peão. Gratidão, José Jesuíta e Irandhir Santos. You’ve got a friend In me ['você tem um amigo em mim', em inglês]", declarou o ator, citando a frase eternizada na canção tema da animação "Toy Story". Loreto ainda marcou Dira Paes e Marcos Palmeira, que interpretam seus pais na trama.

O ator ainda fez uma brincadeira ao mandar um recado para o avô dos três rapazes na ficção: "Ao Velho do Rio: agora , sim, a família está completa", escreveu José Loreto, citando o personagem vivido por Osmar Prado.

Confira: