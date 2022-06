Após aproximação com Dynho Alves, MC Mirella trocou farpas com Carol Narizinho - Reprodução/Playplus

Após aproximação com Dynho Alves, MC Mirella trocou farpas com Carol Narizinho Reprodução/Playplus

Publicado 02/06/2022 15:16

Rio - MC Mirella e Carol Narizinho se desentenderam após a funkeira publicar um vídeo ao lado do ex-marido, Dynho Alves. A proximidade do dançarino com Sthefane Matos durante o reality show 'A Fazenda 13' incomodou a cantora que anunciou a separação antes de Dynho Alves sair do programa.

fotogaleria Carol Narizinho deixou um comentário sobre a situação do ex-casal em um perfil de fofoca. "Que bom, fico feliz pelos dois. Pena que nós mulheres sempre saímos como erradas, afinal, a Mirela não fala comigo até hoje só porque fiquei amiga da Sthe", afirmou. Mirella rebateu o comentário da ex-panicat. "Foi pra mim? Se foi, saiu como errada e não foi por causa dele, não, Carol, me esquece. Saiu como errada e parei de falar porque quebrou minha confiança. Expondo coisa minha pessoal. Fala a verdade! Se na raivinha sai falando minhas coisas pessoais, não quero nem perto!! É isso!", respondeu a funkeira.

A troca de farpas continuou entre as duas. "Nunca fez questão da minha amizade! Só eu me doava, tentava ser amiga de quem não era minha amiga! Desejo tudo de bom mas quero distância", disse Carol Narizinho. "Então, tira meu nome da boca, ou vai ficar falando de mim sempre que tiver oportunidade pra aparecer? Fiscal de amizade, confiava e gostava de você, senão não deixava saber das minhas coisas pessoais, e pra ainda depois você usar contra mim", concluiu Mirella.