Rainha Elizabeth II fez a primeira aparição oficial no Jubileu de Platina na varanda do Palácio de BuckinhamGetty Images

Publicado 02/06/2022 13:00

Rio - Rainha Elizabeth II fez a abertura ofical dos eventos em comemoração ao seu Jublieu de Platina nesta quinta-feira. A monarca, que celebra seus 70 anos de reinado no trono britânico, fez sua primeira aparição no balcão do Palácio de Buckingham, em Londres, no Reino Unido.

Vestida com um conjunto de lã Charmelaine azul de Angela Kelly, embelezado com pérolas e diamantes e chapéu combinando, a rainha posou ao lado do filho, o Príncipe Charles, a nora, Camila Parker Bowles, o neto, o Príncipe William, Kate Middleton e os filhos do casal, George, Charlotte e Louis. O Príncipe Harry, Meghan Markle e os pequenos Archie e Lilibet ficaram de fora da aparição pública já que o casal reuniciou as obrigações reais em março de 2020.