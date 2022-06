Brunna Gonçalves no ’BBB 22’ - Reprodução/Globoplay

Brunna Gonçalves no ’BBB 22’Reprodução/Globoplay

Publicado 02/06/2022 16:02

Rio - Brunna Gonçalves apontou em entevista ao PodDelas que começou a entender os motivos de sua eliminação do "BBB 22". A dançarina acredita ter sofrido uma "sabotagem", por parte da Globo, que acabou influenciando a visão do público a respeito dela.

fotogaleria

"Fui para lá para contar a minha história, mas fui um pouco sabotada, a edição me deu uma cortada. As pessoas falavam assim: 'Brunna, você faz tanta coisa'. Teve uma festa que fiquei muito bêbada, eu e Eslô demos cambalhotas na sala inteira, várias coisas que fazia e falava, não mostravam nada", conta a ex-sister, que acabou ficando conhecida como a "planta" da edição.

Entretanto, Brunna também não vê problemas de ter sido vista dessa forma: "O Big Brother é feito de personagens, tem o vilão, o mocinho, a planta, e calhou de ter pego esse personagem. Tá tudo bem, não ligo. Fiz várias brincadeiras sobre isso nas minhas redes sociais", reforça.

A ex-BBB contou ainda que as semanas que passou confinada na casa do "BBB" já foram suficientes para gerar mudanças em sua vida pessoal muito mais importantes que o prêmio. "Eu sou outra pessoa, eu consigo falar mais com o meu público, me expressar mais. Eu dou valor, dou valor até a um relógio de pulso pra você ver a hora, porque lá a gente não tem noção de nada. Mudou também o jeito que eu me relaciono com as pessoas, porque eu também tinha esse bloqueio de me abrir, de conversar... Eu sou muito fechada e lá no Big Brother eu vi que não tem como. O programa é para criar relações e eu tinha um bloqueio, aí o que eu ia fazer? Isso para mim é muito mais do que R$ 1,5 milhão", declara.