Anitta ganha estátua de cera no museu Madame TussaudsReprodução

Publicado 02/06/2022 12:25

Rio - A cantora Anitta ganhou uma estátua de cera no famoso museu Madame Tussauds, em Nova York, nos Estados Unidos. A réplica da artista brasileira foi inaugurada na noite desta quarta-feira. Anitta fez questão de ressaltar sua origem na estátua. "Doei meu figurino de Girl From Rio para vestir a estátua, porque queria que ela representasse o lugar de onde vim", disse a cantora na inauguração.

"Espetacular, a Anitta virou de cera", escreveu o museu na legenda do vídeo, divulgado nesta quinta-feira. O look que a estátua de Anitta conta com um top e um short que ela usou no clipe da música "Girl From Rio". A canção está no álbum "Versions of me", que foi lançado este ano.