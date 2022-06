Fernanda Montenegro - PAULO BELOTE

Publicado 02/06/2022 19:02

Rio - Fernanda Montenegro, de 92 anos, sofreu um acidente doméstico no início de maio, em sua casa no Rio de Janeiro, e detalhou o ocorrido ao F5, nesta quinta-feira (2). A atriz participou de um evento e aproveitou para atualizar seus fãs sobre seu estado de saúde.

"Quebrei três costelas nesse tombo terrível. Está doendo muito, quando eu respiro, os ossos não ficam quietos", disse Fernanda.



Por conta do susto, ela passou a usar um dispositivo no pulso, como um relógio, para entrar em contato imediatamente com seu médico. "Se eu apertar, toca direto no meu médico. É para alguma emergência", explicou a artista.