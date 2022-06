Zeca Pagodinho e esposa babam pelo neto recém-nascido - Reprodução/Instagram

Zeca Pagodinho e esposa babam pelo neto recém-nascidoReprodução/Instagram

Publicado 02/06/2022 18:07

Rio - Zeca Pagodinho explodiu o fofurômetro das redes sociais, nesta quinta-feira, ao publicar as fotos do encontro com o netinho recém-nascido. No Instagram, o sambista surgiu coladinho com a esposa, Mônica, que segurava o pequeno Miguel no colo. Em outro clique familiar, os avôs ainda posaram junto com o filho do cantor, Louiz, e a nora, Thays.

fotogaleria

"Quem aguenta com tanta fofura? Miguel com seus avós corujas", diz a legenda da postagem. Nos comentários, internautas se derreteram pelas fotos em família e elogiaram: "Ah! Que lindo o Miguel!", declarou a jornalista Mariana Gross. "Muita saúde pra esse bebezinho lindo", desejou Maurício Mattar. "Eita vovô babão!", brincou uma seguidora. "Viva o Miguel!", escreveu outro fã.

Confira: