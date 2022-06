Ivy posa com o namorado, Caio - Reprodução Internet

Publicado 02/06/2022 11:04

Rio - Ivy, filha caçula do ex-jogador de futebol Romário, está namorando. A adolescente de 17 anos contou no Instagram, nesta quarta-feira, que conheceu o rapaz na "Expedição 21", que aconteceu no final do mês passado, reunindo jovens com Síndrome de Down.

"Gente, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. É, realmente a Expedição 21 foi uma experiência incrível e de quebra ainda me trouxe um 'presente' que foi o Caio. Eu fui pedida em namoro. Será que eu aceitei? Mas é claro que eu aceitei. É isso, gente, eu e o Caio estamos oficialmente namorando", disse Ivy, que mora com o pai, no Rio. Caio mora em outra cidade.

"Aguenta coração, o Caio mora em outra cidade, mas ainda bem que temos as chamadas de vídeo para matar a saudade", afirmou. "Jesus. Coração chegou a errar as batidas aqui. Que alegria", disse Mônica Farias, irmã de Ivy.