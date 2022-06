Yasmin Brunet alfineta Jade Picon durante noite de live - Reprodução / Instagram

Yasmin Brunet alfineta Jade Picon durante noite de liveReprodução / Instagram

Publicado 03/06/2022 10:03

Rio - Yasmin Brunet usou as redes sociais para realizar uma live com os amigos, na noite de quinta-feira. No entanto, parte do encontro vem repercutindo na web, após um comentário feito a respeito de Jade Picon.

fotogaleria

Durante a transmissão ao vivo, começaram a aparecer algumas mensagens acusando Yasmin de ter inveja da ex-BBB, o que a deixou bastante descontente. "Você sabe como você percebe o nível da pessoa? Pelo nível dos fãs que tem. Todo mundo é 'biscoiteira', todo mundo é 'recalcada', todo mundo é o 'caralh* a quatro'", disparou a modelo.

As acusações poderiam ser relacionadas à uma polêmica recente, envolvendo Jade Picon e Gabriel Medina, com quem Yasmin foi casada por cerca de um ano. Rumores apontavam que os dois estariam se relacionando romanticamente, mas nem a influencer ou o surfista se manifestaram sobre o assunto, seja para negar ou confirmar.

Na época, Yasmin Brunet deixou de seguir Jade no Instagram, o que fortaleceu ainda mais o boato.