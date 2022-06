Preta Gil sensualiza de biquíni no Rio São Francisco, na Bahia - Reprodução Internet

Publicado 03/06/2022 07:43

Rio - A cantora Preta Gil postou no Instagram, na noite desta quinta-feira, um vídeo em que aparece sensualizando de biquíni no Rio São Francisco, na Bahia. "Quando coloquei meu body (corpo) pra jogo no Rio São Francisco com a maravilhosa Carla Rocha", escreveu a artista na legenda das imagens. Ela ainda escolheu a música "Bumbum de Ouro", de Glória Groove, para a postagem.

Amigos e fãs de Preta fizeram vários elogios nos comentários. "Delícia", disse Ivete Sangalo. "Tomeeee", escreveu Pabllo Vittar. "Essa sereia precisa voltar para as águas do nosso São Francisco", comentou outra pessoa. "Ela desfila assim porque sabe a beleza que tem", comentou outro seguidor.