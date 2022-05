Marcos Oliveira pede ajuda na internet - reprodução / Internet

Marcos Oliveira pede ajuda na internetreprodução / Internet

Publicado 28/05/2022 15:05 | Atualizado 28/05/2022 15:07

Rio - Marcos Oliveira, ator que interpretou o personagem Beiçola no seriado "A Grande Família, da TV Globo, foi às redes sociais neste sábado pedir ajuda financeira para realizar uma cirurgia.

“Estou precisando muito de ajuda. A coisa está barra pesada. Estou esperando para fazer a minha cirurgia da fístula que eu tenho na uretra, mas estou com a glicemia muito alta. Tenho marcado endocrinologista agora para o dia 7 e estou precisando de ajuda. Não é muito, mas se puderem me ajudar, eu vou agradecer muito, porque só estou eu e as minhas cachorras”, disse ele, em um vídeo postado no Instagram.

fotogaleria

"Espero que dê certo isso. E vamos em frente. Quero logo votar a trabalhar. Não estou aguentando. Estou desde dezembro esperando a minha melhora, mas essa coisa do Estado, a gente fica na fila esperando, esperando... E eu quero resolver o mais rápido possível para voltar a trabalhar. A única coisa da minha vida que me interessa é o meu trabalho. Por favor, me ajudem”, finalizou.

A apresentadora Tata Werneck se prontificou a ajudar e deixou um recado nos comentários do post dizendo que mandou um direct para Oliveira.

Em dezembro, o artista esteve internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, tratando de uma infecção urinária.