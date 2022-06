Thais Fersoza faz declaração romântica para Michel Teló, isolado por Covid-19 - Reprodução / Instagram

Thais Fersoza faz declaração romântica para Michel Teló, isolado por Covid-19Reprodução / Instagram

Publicado 03/06/2022 11:01

Rio - Thais Fersoza usou as redes sociais, na noite de quinta-feira, para falar sobre a saudade que sente do marido, Michel Teló, isolado em decorrência da Covid-19 . No Instagram, a atriz postou uma foto romântica dos dois e desabafou sobre a distância. "Saudade do seu beijo... Do seu abraço... Fiquei preocupada, chateada, exausta? Sim. Mas o mais difícil é a ausência... Do beijo, do cheiro, das conversas, da companhia, do abraço...", iniciou.