Thais Fersoza comenta sobre rotina pesada após isolamento de Michel Teló por CovidReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2022 10:04 | Atualizado 01/06/2022 10:20

Rio - Thais Fersoza usou as redes sociais para comentar com os fãs, de maneira breve, como tem sido sua rotina após o isolamento do marido, Michel Teló, que testou positivo para Covid-19. Tendo dois filhos, Melinda, de 5 anos, e Theodoro, de 4, a atriz afirmou que os últimos dias foram intensos.

"Estou por aqui, está intenso com as crianças em casa, Michel isolado. Muita gente perguntou se ele está com Covid, ele está. As crianças e eu testamos negativo, mas ele testou positivo. Depois eu vou falar um pouco sobre como estamos fazendo em casa, mas está sendo muito intenso com as crianças em casa direto e ele isolado", disse, enquanto apontava suas olheiras no vídeo: "Olha a cara da pessoa", mostrou.

Em publicações anteriores, Thais registrou alguns momentos que passou com os filhos, recortando e fazendo colagens. "A Melinda me sugeriu fazer uma pétala e depois fazer o que com a pétala, Melindinha?", perguntou. "Um trevo de quatro folhas", respondeu a primogênita. "Que ideia linda!", completou a atriz. Depois de brincarem com o papel, Thaís se uniu aos filhos na cozinha para fazer cupcakes para o lanche.