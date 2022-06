Tonico Pereira - Ag. News

Publicado 01/06/2022 09:50

Rio - O ator Tonico Pereira, de 73 anos, segue internado no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, onde se recupera de uma traqueobronquite. De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira, o veterano "responde bem ao tratamento".

"O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Antônio Carlos de Sousa Pereira, mais conhecido como Tonico Pereira, está em tratamento com antibióticos de uma traqueobronquite, com boa resposta ao tratamento", diz o comunicado.



Ainda de acordo com o hospital, o próprio ator compartilhou a seguinte mensagem: "Estou em recuperação plena, a caminho da convivência tranquila com os males que costumam me atacar, sem sucesso. Agradeço a preocupação de todos. Agradeço também toda equipe do Hospital Copa D'Or por toda excelência do cuidado e do tratamento".

Nesta madrugada, o ator postou um vídeo em que aparece no hospital. "No momento, uma coisa que me deixa feliz é não entender nada, nada de tecnologia", disse Tonico, sem explicar a que se referia.