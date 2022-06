Johnny Deep moveu uma ação contra a ex-mulher, Amber Heard, por difamação - Reprodução/Twitter

Johnny Deep moveu uma ação contra a ex-mulher, Amber Heard, por difamaçãoReprodução/Twitter

Publicado 01/06/2022 18:31 | Atualizado 01/06/2022 18:59

Rio - Após seis semanas de julgamento e mais três dias de deliberações, Johnny Depp celebrou o veredicto do processo judicial contra a ex-esposa, Amber Heard. A atriz foi considerada culpada de todas as três acusações de difamação na ação movida pelo ex-marido e terá que pagar US$ 15 milhões, o equivalente a R$ 72 milhões na cotação atual. O ator também foi condenado por uma das três acusações do processo e terá que indenizar a ex-mulher em US$ 2 milhões, o que equivale a quase R$ 10 milhões.

fotogaleria Johnny Depp entrou com um processo contra a ex-mulher por difamação em resposta a um editorial que Heard escreveu para o Washington Post em dezembro de 2018 afirmando ter sido vítima de violência doméstica. O ator tinha a intenção de provar que as alegações eram falsas e afirmou que o editorial lhe custou sua carreira e prejudicou "incalculavelmente" sua reputação.

Amber Heard estava no tribunal. Já Johnny Depp permaneceu na Inglaterra, onde realizará um show com Jeff Beck, mas através de um comunicado divulgado em seu Instagram, comentou o alívio com o veredicto em seu favor.

Confira o pronunciamento de Depp:

"Seis anos atrás, minha vida, a vida dos meus filhos, a vida daqueles mais próximos a mim, e também as vidas de pessoas que por muitos, muitos anos vem me apoiando e acreditando em mim mudaram para sempre. Tudo em um piscar de olhos. Alegações falsas, muito sérias e criminosas foram jogadas contra mim pela mídia, o que desencadeou uma avalanche sem fim de conteúdo odioso, apesar de nenhuma acusação ter sido feita contra mim. Isso havia viajado por todo o mundo duas vezes dentro de um nanosegundo e teve um impacto sísmico na minha vida e na minha carreira. E seis anos depois, o júri me deu minha vida de volta. Estou realmente honrado. Minha decisão de insistir nesse caso, sabendo muito bem que o peso dos obstáculos legais que eu enfrentaria e o inevitável espetáculo mundial na minha vida, só foi tomada após refletir consideravelmente. Desde o começo, o objetivo desse caso foi revelar a verdade, independente da decisão. Falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e para todos que permaneciam firmes em seu suporte a mim. Eu me sinto em paz sabendo que eu finalmente consegui realizar isso. Eu estou, e estive por algum tempo, sobrecarregado pela enxurrada de amor e pelo apoio colossal e gentileza vindos de todas as partes do mundo. Espero que minha jornada para ter a verdade contada ajude outros, homens e mulheres, que se encontrem na minha situação, e que aqueles os apoiando nunca desistam. Também espero que a posição agora voltará a ser inocente até que se prove culpado, tanto dentro das cortes quanto na mídia. Gostaria de reconhecer o nobre trabalho do Juiz, do júri, do pessoal da côrte e dos Xerifes que sacrificaram seu próprio tempo para chegar a este ponto, e da minha diligente e inabalável equipe legal, que fez um trabalho extraordinário em me ajudar a compartilhar a verdade. O melhor ainda está por vir e um novo capítulo finalmente começou.



Veritas numquam perit.

A verdade nunca perece."