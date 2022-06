Diogo Mussi (à esquerda) e Rodrigo Mussi - Reprodução Internet

Diogo Mussi (à esquerda) e Rodrigo MussiReprodução Internet

Publicado 01/06/2022 16:36 | Atualizado 01/06/2022 16:45

Rio - Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo, respondeu nesta quarta-feira (1) a algumas perguntas de seguidores no Instagram e revelou detalhes sobre a infância difícil que teve ao lado do gerente comercial e do outro irmão, Rafael.

fotogaleria

"Por que o Rodrigo foi expulso de casa da mãe? E depois vocês?", perguntou um internauta. "Entendo que houve abandono da maternidade e acabamos sendo um fardo para ela. O narcísico não é capaz de olhar para ninguém além de si mesmo", escreveu Diogo, que em seguida revelou que a mãe entrou em contato com eles após o acidente de Rodrigo.

"Ela apareceu no hospital na sexta-feira à noite. O Rod deu entrada no HC na madrugada de quarta-feira para quinta-feira. Foi visitá-lo algumas vezes. Complicado. Comigo, pelo menos, não há a menor chance de relação", afirmou.

Depois que foram expulsos pela mãe, Rodrigo, Diogo e Rafael foram morar com o pai, mas a relação com ele também não era a das melhores.