Chris Rock fez piada com a doença da mulher de Will Smith, Jada PrinkettReprodução internet

Publicado 01/06/2022 15:07 | Atualizado 01/06/2022 15:14

"Minha esperança mais profunda é que esses dois homens inteligentes e capazes tenham a oportunidade de se curar, conversar sobre isso e se reconciliar", afirmou Jada no Red Table Talk, seu talk show transmitido no Facebook.



"A forma como o mundo está hoje, nós precisamos dos dois. Todos nós na verdade precisamos um dos outros mais do que nunca. Até lá eu e Will vamos continuar fazendo o que estamos fazendo pelos últimos 28 anos, que é continuar tentando entender juntos o que é essa coisa que chamamos vida. Obrigada por me escutar", finalizou a atriz.



O incidente que parou o Oscar 2022 repercutiu e dividiu opiniões em todo mundo. Após receber o prêmio máximo para um ator em Hollywood, Smith chorou e pediu desculpas aos convidados e à Academia pelo incidente. “Faço loucuras por amor”, alegou. Dias depois, Will, que havia anunciado a saída da Academia, foi suspenso por 10 anos.



Seu Oscar, conquistado por sua atuação em "King Richard", não pode ser tomado pois seria ilegal para a Academia retroceder com o prêmio. Mas ele não estará na festa do ano que vem para entregar, como reza a tradição, o Oscar de melhor atriz. Ele pode ser indicado por seus próximos trabalhos, mas não poderá estar presente na cerimônia para receber um prêmio eventual.